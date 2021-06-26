Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oyunu kullandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oyunu kullandı

Ali Koç'un oy kullanmasından görüntüler

- İSTANBUL

Genel Kurul 


- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin seçimli genel kurulunda oyunu kullandı. Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda . 21 numaralı sandıkta oy kullanmaya eşi Nevbahar Demirağ ile birlikte gelen Başkan Koç, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulundu. Koç daha sonra statta bulunan kongre üyeleriyle fotoğraf çektirdi.
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement