Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oyunu kullandı

- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin seçimli genel kurulunda oyunu kullandı. Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda . 21 numaralı sandıkta oy kullanmaya eşi Nevbahar Demirağ ile birlikte gelen Başkan Koç, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulundu. Koç daha sonra statta bulunan kongre üyeleriyle fotoğraf çektirdi.
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