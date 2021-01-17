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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Fenerbahçe, Attila Szalai'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Attila Szalai'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe'nin Szalai için hazırladığı transfer videosu

- İSTANBUL

Şampiyon Forma 


- Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, savunmasını 22 yaşındaki Attila Szalai ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol’da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4 buçuk yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçemize hoş geldin Attila Szalai!" denildi.
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