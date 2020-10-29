Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

-Perotti detay

-Volkan Ballı detay

-Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin detay

-Erol Bulut detay

-Pelkas detay

-Genel ve detay görüntüler



- - Futbolcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı İSTANBUL



- Fenerbahçe’de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürerken, sarı-lacivertli futbolcular antrenman öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde sarı-lacivertli futbolcular Türk Bayrağı ve Atatürk portresi açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve istasyon çalışmasıyla başladı.

İdmanın basına açık olan son bölümünde ise oyuncular 5’e 2 pas ve verkaç çalışması gerçekleştirdi. Nabil Dirar, antrenmanda bulunmazken, diğer futbolcular tam kadro sahada yer aldı.



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