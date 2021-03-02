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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe antrenmanından görüntüler

Rektör 

-Erol Bulut detay
-Gustavo detay
-Genel ve detay görüntüler

- - Gustavo özel program dahilinde çalıştı İSTANBUL

- Süper Lig'de evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, sakatlığını atlatan Gustavo takımdan ayrı çalıştı. Süper Lig’in 28. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman pas çalışmaları ile sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken belinde ağrı bulunan Sadık Çiftpınar idmanda yer almadı.
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