Fenerbahçe, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü

-Vitor Pereira'dan detay

-Çağtay Kurukalıp'tan detay

-Detaylar



- İSTANBUL



- Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra antrenman 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Sarı-lacivertlilerin yeni transfer Çağtay Kurukalıp antrenmanda takımla çalışırken, sağlık kontrolünden geçen Burak Kapacak ise idmanda yer almadı. Antrenmanda hafif sakatlıklarını atlatan Jose Sosa ve Serdar Aziz takımla çalıştı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı olan futbolcular hazırlıklarını akşam takımdan ayrı devam edecek. Fenerbahçe, Adana Demirspor müsabakası hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

