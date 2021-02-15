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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Fazlı Tan: “Oyuncularımızın enerjisinden memnunuz”

Fazlı Tan: “Oyuncularımızın enerjisinden memnunuz”

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan'ın açıklamaları

- BURSA

Hastalık Forma 


- Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Tuzlaspor maçının ardından, “Maça rakip daha iyi başladı.
Oyuncularımızın enerjisinden memnunuz. Önümüzdeki hafta Balıkesirspor maçı hazırlıklarına başlayacağız” dedi.
TFF 1. Lig’in 21. haftasında Bursaspor, Tuzlaspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, “Play- Off’u ilgilendiren bir maçtı. Bizim 30, rakibin 36 puanı vardı. Rakibi yenip onlara yaklaşmak istiyorduk. Fakat istediğimiz galibiyeti alamadık. Maça rakip daha iyi başladı.
20’inci dakikadan sonra oyunu dengeledik. 20’inci dakikadan sonra 2 net pozisyon ürettik. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıya rakip daha iyi başladı.
Takım savunmasını iyi yaptık. Bu anlamda oyuncularımızın enerjisinden memnunuz. Rakibimize 2-3 net pozisyon verdik. 3. bölgede sıkıntı yaşadık. Sakatlık ve hastalıktan çıkan oyuncularımız vardı. Oyuncuları performansında düşüklük oldu. Değişiklik noktasında da kadromuz derin olmadığından dolayı değişiklik yapamadık. Uzatmaların uzatmasında maç bize dönebilirdi. Kontradan bir pozisyon yakaladık. Batuhan net pozisyonu değerlendiremedi. İkinci yarı girdiğimizi tek pozisyonla 3 puan alacaktık. 1 puan aldık. Önümüzdeki Balıkesirspor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Oyuncularımızı iyi mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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