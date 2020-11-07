Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Fazlı Tan: “İkinci yarı açıkçası çok iyi oynadığımız bir devre olmadı”

Fazlı Tan: “İkinci yarı açıkçası çok iyi oynadığımız bir devre olmadı”

Fazıl Tan'ın açıklamaları

- ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- TFF 1. Lig’in 9. haftasında Ankaraspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Bursaspor'da Teknik Direktör Fazlı Tan, “İkinci yarı açıkçası çok iyi oynadığımız bir devre olmadı” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Fazlı Tan, “Bugün buraya kazanmak için gelmiştik. Oyuna da iyi başlayan taraftık. Sonuçta bir korner golü ile duran top organizasyondan 1-0 öne geçtik. 1-0 öne geçtikten sonra rakibimizin topu daha fazla sahip olduğu bölüm oldu. O bölümde rakibimiz de bizim çıkış anında kaptırdığımız bir top ile beraberliği yakaladı. Beraberlik gölünden sonra tekrar oyunun hakimiyetini alan taraf bizdik. İlk yarının sonlarına kadar iki üç tane bir Recep ile, bir Ali Akman ile, iki tane Batuhanla, üç dört tane kale önü pozisyonumuz oldu. Fakat bunları golle sonuçlandıramadık” şeklinde konuştu.
Maçın ikinci yarısını iyi oynamadıklarını belirten Tan, “Rakibimiz bize göre daha üstün bir oyun oynadı. İkinci yarıda çok fazla hücum açısından etkin değildik. Üretken değildik. Çok fazla pozisyon üretemedik. Rakibimizin bize göre çok daha ciddi pozisyonları vardı. İkinci yarıdaki oyunumuzla mağlubiyeti de alabilirdik. Fakat burada kazanmak için geldiğimiz bir maçtan en azından 1 puan alıp en azından evimize 1 puanla döneceğiz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı