

- TFF 1. Lig’in 9. haftasında Ankaraspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Bursaspor'da Teknik Direktör Fazlı Tan, “İkinci yarı açıkçası çok iyi oynadığımız bir devre olmadı” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Fazlı Tan, “Bugün buraya kazanmak için gelmiştik. Oyuna da iyi başlayan taraftık. Sonuçta bir korner golü ile duran top organizasyondan 1-0 öne geçtik. 1-0 öne geçtikten sonra rakibimizin topu daha fazla sahip olduğu bölüm oldu. O bölümde rakibimiz de bizim çıkış anında kaptırdığımız bir top ile beraberliği yakaladı. Beraberlik gölünden sonra tekrar oyunun hakimiyetini alan taraf bizdik. İlk yarının sonlarına kadar iki üç tane bir Recep ile, bir Ali Akman ile, iki tane Batuhanla, üç dört tane kale önü pozisyonumuz oldu. Fakat bunları golle sonuçlandıramadık” şeklinde konuştu.

Maçın ikinci yarısını iyi oynamadıklarını belirten Tan, “Rakibimiz bize göre daha üstün bir oyun oynadı. İkinci yarıda çok fazla hücum açısından etkin değildik. Üretken değildik. Çok fazla pozisyon üretemedik. Rakibimizin bize göre çok daha ciddi pozisyonları vardı. İkinci yarıdaki oyunumuzla mağlubiyeti de alabilirdik. Fakat burada kazanmak için geldiğimiz bir maçtan en azından 1 puan alıp en azından evimize 1 puanla döneceğiz” diye konuştu.





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