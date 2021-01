Fatih Terim: 'İrfan Can, Galatasaray'da olursa memnun olurum'

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, önemli bir maçı galip bitirdiklerini vurguladı. Terim, İrfan Can'ın transfer durumuyla ilgili ise sarı-kırmızılı takımda olursa memnun olacağını söyledi.



Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK'yı, 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlu bir deplasmandan galip döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.



Fatih Terim, transfer çalışmaları ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. "Galatasaray bir oyuncuyu isterken oyuncunun da Galatasaray'ı istemeli" Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ve transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "İrfan Can Kahveci transferi ile ilgili biz açıkça istediğimizi ifade ettik. Herkes ile görüşebilir tabii, kiminle görüştüğü bizi ilgilendirmiyor. Galatasaray bir oyuncuyu isterken oyuncunun da isteğinde Galatasaray öncelikli değilse biz bu transferlere sıcak bakmayız. İrfan’ı istediğimi söyledim, onun da bizi istediğini biliyoruz. İnşallah Pazartesi akşama daha çok var. Başkan ve yöneticilerimiz görüşecekler. Hayırlısı neyse o olsun. Ama dediğim gibi biz Galatasaray olarak girdiğimiz transferde oyuncunun önceliği Galatasaray değilse ilgilenmeyiz. İrfan hem iyi hem de istediğimiz oyuncu hem de beraberce istenilen bir durumdayız. İnşallah Galatasaray’da olursa memnun olurum" dedi.

"Onyekuru'nun doğru bir transfer olduğunu gördük" Yeni transfer Onyekuru'nun performansı hakkında da açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Onyekuru bizim takımda her zaman iyi oynayan bir oyuncuydu. Takımın da iyi tanıdığı bir oyuncu. Biz ısrarla alınmasını istemiştik. Keşke daha önce gelebilseydi, bazı maçlarda etkisi olacaktı. Onun için çok ısrar etmiştik. Doğru bir transfer olduğunu gördük. Onyekuru henüz hazır değil ama hazır olmamasına rağmen hiç yabancılık çekmedi. Oyuna direk katkısını ve etkisin koydu. Her geçen gün fizik olarak da belirli seviyeye gelecek. Geldiğinde de takım için çok önemli bir oyuncu olmaya devam edecek. O ve Kerem oyunun şeklini değiştirdiler. Oyuncularımı kutluyorum iyi bir galibiyet oldu. Gaziantep deplasmanı ciddi ve zor bir deplasman. Buradan 3 puanla dönmek sevindirici" ifadelerini kullandı. "Yedlin ve Mohamed iyi oyuncular" Transfer çalışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Yedlin önemli bir oyuncu. Görüşmeler sürüyor. Hangi aşamada derseniz imzalanmayan, bitmeyen bir transfer için bir şey diyemem. Omar'ın durumundan sonra böyle bir şey gerekiyordu. Muhammet bizim bir senedir ilgilendiğimiz, turnuvalarına arkadaşlarımızın gidip izlediği, milli takıma maçlarında takip ettiğimiz bir oyuncu. Genç ve yetenekli olduğuna inanıyoruz. Özellikle son yıllar transfer dönemlerinde ayrılıklar da kavuşmalar da çok çabuk oluyor. Diagne Premier Lig'e gitti. Muhammet Mustafa’yı da kulübümüze kattık. Ben, planımı ve düşüncelerimi anlatmıştım. Doğru zamanda artık küçük değişimlerle yolumuza gitmeliyiz. Bu dinamik bir takımın en önemli şeylerinden birisidir. Hem yaş ortalaması düşecek hem de tecrübe ile gençliği kullanarak daha değişik bir takım olacağız. Ekonomimiz el verdiği sürece hatta bazen biraz risklere girerek uzun yıllar faydalanabileceğimiz oyuncuları inşallah Galatasaray’ın başarısında önemli yol oynayacaktır" diye konuştu.





