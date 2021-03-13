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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Fatih Terim: 'Galatasaray duramaz, durursa düşer'

Fatih Terim: 'Galatasaray duramaz, durursa düşer'

- Fatih Terim'in açıklamaları

- Fatih Terim: "Galatasaray duramaz, durursa düşer"- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:- "Böyle bir Galatasaray istiyorum, kaybetsek de böyle istiyorum" KAYSERİ

Büyük Kulüp Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör 


- Galatasaray, Kayserispor deplasmanından 3 puanı 3 golle kazanırken maçın ardından konuşan Teknik Direktör Fatih Terim, "Galatasaray duramaz, durursa düşer. Onun için devam etmek zorundadır. Oyuna baktığımız zaman net bir galibiyet aldık. Böyle bir Galatasaray istiyorum, kaybetsek de böyle istiyorum. Keyif veren bir oyun oldu. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Faslı futbolcu Belhanda'nın takımdan ayrılışı ve son 2 maçta kaybedilen 5 puanın sorulması üzerine Terim, "Uçakta türbülans olduğu zaman hosteslerin tavırlarına bakarsınız. Takımda olan benim yüzüme, tavrıma bakıyor. Galatasaraylılar da genel olarak buna bakıyor. Onun için enerjimin hiçbir şekilde düşmemesi lazım. Bir şeyi önlemek, 'Sakin olun' demek benim görevim. Dolayısıyla 'Bir şey yok, sakin olun' demek benim görevim. 5 puan kaybettik ama ümidimizi kaybetmedik. Geçen haftaki oynadığımız maçın skoru da o olmamalıydı, hatta Ankaragücü'nün de olmamalıydı. Son 10 maça doğru giderken Galatasaray'ın son 10 maçtaki performansı yıllar öncekiler gibi inşallah devam edecek. Belhanda mevzusu, 5 puan mevzusu büyük kulüplerin hakkından gelemeyeceği konular değildir. Biz büyük bir camiayız. 'Aslı olan Galatasaray' derken boşuna denmiyor. Hizmet eden teşekkürlerini, hizmet için teşekkür edilir ama Galatasaray devam eder. Onun için bu konuları muhakkak soracaksınız ama benim cevabım budur. Galatasaray duramaz, durursa düşer. Onun için devam etmek zorundadır. Belhanda'yı en iyi şekilde teşekkürlerimizle gönderdik. 6 ay listeye yazmadığımız Nagatamo'yu biz en güzel dileklerimizle gönderdik. Bu Galatasaray'ın kültürü olmalı. O yüzden böyle bir şey yaşandı, hayat durmuyor. Olayın üzerine gitmek, fikir yürütmek bize fayda getirmez. Çünkü büyük kulüplerin refleksinde böyle şeyler oluyor. Bizim de Allah'a şükür güvenimiz tamdır. Maç öncesinde, maç sonrasında oyuncularımın maçlara yansıttığını görüyorum. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Her sonuç futbolda var, ama kaybetmemek için çok çaba harcayacağız. Ama bu enerjimizi düşürecek şekilde hareket edenlerin tuzağına düşmeden kendi aramızda daha fazla sezon sonuna kadar en güzel şekilde hep beraber güçlü olmanın örneğini vererek üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı. "Böyle bir Galatasaray istiyorum" Kayserispor maçını değerlendiren Terim, net bir galibiyet aldıklarının altını çizerek, "Oyun başından itibaren takımımın iyi oynadığını düşünüyorum. Düşüncemizi sahaya aktardığımız inancındayım. Oyun kontrolü tamamen takımımızdaydı, bayağı da pozisyon bulduk. Bu arada kendi hatalarımızdan birkaç kez sıkıntı yaşadık. Yapmamamız gerekiyordu. Oyuna baktığımız zaman net bir galibiyet aldık. Her hücumda değişik oyuncunun olması beni keyiflendirdi. Sahaya dağılışımız, anlayışımız bazı değişiklikler de çok doğru oldu. Çünkü 60. dakikadan itibaren kenarlarda sıkıntıya maruz kaldık. Böyle durumlarda orta sahamızın biraz yorulduğunu görünce müdahale etmek zorunda kaldık. Böyle bir Galatasaray istiyorum, kaybetsek de böyle istiyorum. Keyif veren bir oyun oldu. O yüzden oyuncularımı kutluyorum. Kayserispor'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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