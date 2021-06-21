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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Fatih Terim Florya'da

Fatih Terim Florya'da

Terim'in antrenman sahasına gelişi

Televizyon Kışla Rektör 

-Futbolcular ve personel ile selamlaşması
-Kulüp televizyonu görüntüleri

- İSTANBUL

- Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinden sonra görevine devam edeceği açıklanan Teknik Direktör Fatih Terim, Florya'da takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Galatasaray'da görevine devam edeceği açıklanan Teknik Direktör Fatih Terim, Florya'da antrenmana çıktı. Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, dün yaptığı paylaşımda Terim'in bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde idmanlara başlayacağını açıklamıştı. Terim, sabah idmanında takımın başında yer aldı ve Selçuk İnan ile Necati Ateş'ten takımla ilgili bilgiler aldı. Deneyimli teknik adam, ilk olarak çalışanlarla selamlaştı, sonra antrenman sahasına giden Terim, futbolcular tarafından alkışlarla karşılandı. Futbolcuların hepsiyle tokalaşan Terim, "Hayırlı olsun" dedi.
Tesislerin yanında bulunan evin balkonundan Galatasaraylı taraftarlar Terim'e, 'Hocam evinize hoş geldiniz' diye seslenirken, deneyimli teknik adam da taraftarlara el salladı. Galatasaray'da sözleşmesi biten ve yeni sezonda takımda kalması beklenen Arda Turan da antrenmanı izledi.
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