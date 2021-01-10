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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Fatih Terim, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Fatih Terim, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Fatih Terim'in gazeteciler günü mesajı

- İSTANBUL

Gazeteciler Günü Rektör Basın Mensupları 


- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarını unutmadı. Terim bir video ile gazetecilerin gününü kutladı. Deneyimli teknik adam kutlama mesajında, "Çok zor şartlar altında çalıştığınızı biliyorum. Bugün sizin gününüz. Dünya gazeteciler gününüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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