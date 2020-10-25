Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Fahrettin Sayhan: “Oyun planına sadık kalamayınca golleri yedik”

Fahrettin Sayhan: “Oyun planına sadık kalamayınca golleri yedik”

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan'ın açıklamaları

- İSTANBUL

İstanbulspor Strateji Basın Mensupları 


- Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, İstanbulspor maçında belirledikleri oyun planına sadık kalamadıkları için golleri yediklerini söyledi.

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor’a 3-0’lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sayhan, İstanbulspor mücadelesinde belirledikleri oyun planını tamamında uygulayamadıklarını vurgulayarak, "Maça gelirken bir strateji belirledik. Bu strateji üstünde oynarken dönem dönem yaptık. Bazı dönemlerinde de yapamayınca zaten golleri yiyorsunuz. Sonuç bu noktaya geliyor. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı