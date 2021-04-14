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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eyüp Arın: “Avantaj sağladık”

Eyüp Arın: “Avantaj sağladık”

Eyüp Arın açıklamaları

- ADANA

Basın Toplantısı Toplantı Kalamış 


- Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, kazandıkları Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bu statta ilk kez galip gelmenin mutluluğunu yaşadık. Maçı 3-1 kazandık ve ben sahada gerçekten keyif veren her 2 takımın oyuncularını da kutluyorum. Çok büyük avantaj sağladık” dedi.
Adanaspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaştığı Akhisarspor’u 3-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, “2 hafta önce kazandığımız Boluspor maçı sonrası avantaj yakalamıştık ama 3 gün önce kaybettiğimiz maç sonrası bizi biraz zorladı. Bugün ki hazırlığımızı yaparken rakibimiz Akhisarspor'la hem puan farkını açmak için kendi çalışmalarımızı yaptık. Akhisarspor’un kazanmaktan başka bir şansı yoktu ama bizde erken golle başladık. Öne geçtikten sonra rakibe çok pozisyon verdik. Çok git-gel bir maçtı. 2-0’ın rahatlığı yoktu. Bu statta ilk kez galip gelmenin mutluluğunu yaşadık. Maçı 3-1 kazandık ve ben sahada gerçekten keyif veren her 2 takımın oyuncularını da kutluyorum. Çok büyük avantaj sağladık” diye konuştu.

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