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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
EURO 2020’ye katılacak ülkelerin büyükelçileri penaltı yarışında kozlarını paylaştı

EURO 2020’ye katılacak ülkelerin büyükelçileri penaltı yarışında kozlarını paylaştı

Penaltı Atışları

İngiltere Büyükelçiler İspanya Şampiyon İsviçre 

-Azerbaycan büyükelçisi röp
-Genel ve detay

- - Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim:- “Tek millet iki devlet sadece siyasette değil, futbolda da var” ANKARA

- EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılacak ülkelerin büyükelçileri penaltı yarışında kozlarını paylaşırken Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim yarışı kazanan isim oldu. 12 Haziran - 12 Temmuz günleri arasında yapılacak olan EURO 2020 öncesi şampiyonanın yapılacağı ülkeler ile şampiyonaya katılacak ülkelerin büyükelçileri Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nde bir araya geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı’nın da katıldığı organizasyon da bir penaltı yarışı düzenlendi.
Finalde İsviçre Büyükelçisi Dominique Paravicini’yi yenen Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, yarışmayı kazandı. Büyükelçi Hazar duygularını şu sözlerle ifade etti: “Biz kendi memleketimizdeyiz. Burada Türkiye formamlayım. İnşallah bizim çocuklar da Bakü’de kazanacaklar. Çünkü tek millet iki devlet sadece siyasette değil, kültür de değil aynı zamanda futbolda da var. Bizim çocukların Bakü’de 2 maçları var. İnşallah orada kazanırlar. Ben burada İsviçre’yi yendim bizim çocuklar da inşallah Bakü’de yenecek.” Penaltı yarışmasına, İspanya, İtalya, Polonya, İsviçre, İngiltere ve Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçileri katılırken, Hakem Ali Palabıyık da organizasyonda penaltı atışı yaptı.
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