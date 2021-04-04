Eskişehirspor TFF 1. Lig’e veda etti

-Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev'in açıklamaları



- - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: “Zor görünen maçı kazandık, mutluyuz”- Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev: “Taraftarımızın arzuladığı liglere tekrar döneceğiz” İZMİR



- Altınordu, Eskişehirspor'u 6-3 mağlup edince, ligin bitimine 6 hafta kala ES ES küme düştü. Maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kazandıkları için mutlu olduklarını söylerken, Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev ise taraftarlarının arzuladığı liglere tekrar döneceklerini vurguladı. TFF 1. Lig’in 28. hafta maçında Eskişehirspor’u konuk eden Altınordu, rakibini 6-3’lik skorla mağlup etti. Alınan bu sonucun ardından Eskişehirspor, ligde kalma şansını matematiksel olarak kaybetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, milli maç arasının ardından çıkışlarını devam ettirmenin önemli olduğunu söyledi.



Eskişehirspor maçını kazanmaları gereken bir maç olarak gördüklerini belirten Eroğlu, “İlk yarıda taktiksel anlamda istediklerimizi gerçekleştirdik. Skor avantajını sağladık. İkinci yarı değişikliklerden sonra oyundan bir düşüş yaşadık ve kalemizde golü gördük. Bu maçların oynanması zor. Karşımızda asla pes etmeyen bir takım vardı. Son 6 maç öncesi bu maçı kazasız geçmek önemliydi. Yukarıya tutunduk. Bu maç geride kaldı. Zor görünen maçı kazandık, mutluyuz” diye konuştu.

Eskişehirspor cephesi Çok üzgün olduklarını ifade eden Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, “Bugün itibariyle küme düşmemiz kesinleşti. 6-3’lük bir skorla olması sevindirici değil. Sonradan girenlerle birlikte yaklaşık 10 yeni oyuncuyu oynattık. Bu oyuncu grubundan bugünkü skor çıktı. Oyuncularımızdan en az 2 oyuncuyu daha kazandık önümüzdeki sezon için. Yönetimle birlikte iyi çalışarak, taraftarımızın arzuladığı liglere tekrar döneceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.





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