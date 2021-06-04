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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Eskişehirspor'da olağanüstü kongre ertelendi

ESKİŞEHİR - Eskişehirspor'da olağanüstü kongre ertelendi

- Boş kongre salonu - Kongre salonu önünde bekleyenlerESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'den düşen Eskişehir spor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan kongreye, 509 delegeden sadece 67'si katıldı.
Yeterli sayıya ulaşılamadığı için ertelenen genel kurul, 11 Haziran Cuma günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Kongre Salonu Genel Kurul 

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