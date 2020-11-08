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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Eskişehir 3 puanı uzatmalarda kaybetti

Eskişehir 3 puanı uzatmalarda kaybetti

Eskişehirspor'da Teknik Sorumlu Fahrettin Sayhan

- ESKİŞEHİR

Basın Toplantısı Toplantı Allah 


- Evinde Keçiörengücü’nü konuk eden Eskişehirspor'da Teknik Sorumlu Fahrettin Sayhan, 2-2 biten maçın ardından, “Üstüne koyarak devam ediyoruz” dedi.
Son dakikalarda yediği gol ile 1 puana razı olan Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Sayhan, “Grubun iyi takımlarından birine karşı oynadık. Rakibimizi, hakemleri, çocukları tebrik ediyoruz. Yüreğimiz ile oynadık. Öz güvenimiz var. Takımımızın artıları bunlar. İki tane uzun boylu adamımızın sakatlanması oyun içi dengeyi bozsa da çocuklar çok özveriliydi. Üstüne koyarak devam ediyoruz. Galip gelmek istedik ama olmadı. Yenilmemeyi öğreniyoruz, kupa maçından sonra inşallah kazanmayı da başaracağız” diye konuştu.

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