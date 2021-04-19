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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı

Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın cenazesinden görüntüler

- İSTANBUL

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- Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı . Korona virüs nedeniyle bir süredir tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan için İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Delihasan ailesi ve karate camiasından birçok isim katıldı.
Cenaze namazının kılınmasının ardından Esat Delihasan için helallik alındı. 52 yaşında hayata veda eden Esat Delihasan’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Rize’ye gönderildi.
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