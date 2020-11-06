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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Erzurumlu gençlerin Antalya'da dalış heyecanı

Erzurumlu gençlerin Antalya'da dalış heyecanı

- Kaş sahillerinin havadan görüntüler - Dalış yapan öğrenciler - Öğrencilerin su altında görüntüleri - Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı'nın açıklamaları - Dalış yapan gençler ile röportaj - Kaş ilçesinde Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ile 20 genç, koyda dalış gerçekleştirdiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kaş ilçesinde Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ile Erzurum'dan gelen 20 genç, koyda dalış yaptı.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya ve Erzurum Valilikleri, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezleri ve Kaş Kaymakamlığı iş birliğinde, "Kaş'tan Erzurum'a Yörük Gençler Kayakta, Dadaş Gençler Dalışta" projesi hayata geçirildi.Proje kapsamında Erzurum'dan gelen 20 genç ile Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Limanağzı Koyu'ndan dalış gerçekleştirdi.Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya lı gençlerin de Erzurum'a giderek sporun dostluk ve kardeşlik ruhunu yaşatacağını ifade etti.
Projenin ilk etabının Kaş'ta yürütüldüğünü aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:"Gençlerimizle burada olmaktan çok mutluyuz. Erzurum'dan gelen 20 gencimizi ağırlıyoruz. Yakın bir zamanda Antalya 'dan 20 gencimiz de Palandöken pistine gidecek. Sporun dostluk ve kardeşlik ruhunu yine orada yaşatacaklar. Gençlerimizin Kaş ilçemizin tarihi, kültürü ve turizmiyle tanışmalarını, kardeş olmalarını ve birlikteliklerini pekiştirmelerini diliyorum."Limanağzı Koyu'nda dalış gerçekleştiren Serdar Yener de suyun altında başka bir dünya olduğunu, balıklarla yüzdüğünü, hiç karşılaşmadığı canlıları görme imkanı bulduğunu ifade etti.
Yener, bugüne kadar hiç dalış yapmadığını dile getirerek dalış yapmaktan mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.

Öğrenciler 

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