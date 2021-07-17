ERZURUM - Geleneksel okçuluğun Açık Hava Türkiye Şampiyonası sıralama atışları yapıldı
- Açık Hava Türkiye Şampiyonası Eleme Atışlarından detay - Sporcular - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Özbayraktar'ın konuşmasıAçık Hava Türkiye Şampiyonası Eleme Atışları, Erzurum 'da yapıldıERZURUM (AA) - Erzurum 'da, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonunca düzenlenen "Açık Hava Türkiye Şampiyonası Eleme Atışları" yapıldı.Kazım Karabekir Stadı Kampüsü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 1 Nolu Çim Sahada düzenlenen organizasyonda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerden 100'ün üzerinde sporcu katıldı. Erzurum 'da ilk kez düzenlenen organizasyonda, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler erkek - kadın gruplarında sıralama atışları yapıldı.Atışlarda geleneksel elbiseler giyen sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.Sıralamada dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası Finallerinde mücadele edecek.Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Özbayraktar, gazetecilere, Türkiye'de yedi bölgede yapılan organizasyonlardan birinin Erzurum 'da yapıldığı hatırlattı.Organizasyonda iki bölgeden katılım olduğunu bildiren Özbayraktar, "Yaklaşık 100'ün üzerinde sporcunun katılımıyla minikler, yıldızlar, gençler ve büyük erkek - kadın olmak kaydıyla sporcular yarışıyor. Buradaki yarışma sonucunda dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklar. Bu yarışma Erzurum 'da ilk kez yapılıyor ve Erzurum pilot bölgelerden bir tanesi oldu. Erzurum 'un tanıtımı, tarihimizi ve kültürümüzü yaşatmak için son derece önemli bir organizasyon." ifadelerini kullandı.
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