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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ERZURUM - FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası

ERZURUM - FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası

- FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası, Erzurum 'da başladı - Kayak yapan sporculardan genel ve detay görüntü - Kayak mekezinden genel ve detay görüntü - Sporculardan görüntü - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'nun açıklamalarıFIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası Erzurum 'da başladı - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto: - "Yarışlarımızı çok itinalı bir şekilde az sayıdaki sporcularla yapıyoruz. Bu yıl bir değişiklik yaptık ve alp ile kuzey disiplinini bölgelere ayırdık"ERZURUM (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu, 2020 - 2021 sezonunu Erzurum 'da düzenlediği "FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası" yarışlarıyla açtı.Federasyonun faaliyet programında yer alan ve Palandöken Kayak Merkezi'nde başlayan sezonun ilk resmi organizasyonu 3 gün sürecek.Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Özbekistan, Kosova, Kırgızistan, Kazakistan, Hindistan, Pakistan, Doğu Timor ve Fas'tan sporcular mücadele ediyor.Türkiye, organizasyona 6'sı kadın 17 sporcuyla katılıyor.Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden 39 sporcuyla gerçekleştiğini söyledi.

Kayak yarışlarını yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) kurallarına uygun tüm tedbirleri alarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Oto, şöyle konuştu:"Sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sezonu kazasız belasız, bu salgından etkilenmeden geçiririz. Kış sezonunda grip hastalıkları zaten oluyordu ama bu sene daha bir özen göstereceğiz. Yarışlarımızı çok itinalı bir şekilde az sayıdaki sporcularla yapıyoruz. Bu yıl az sayıda sporcuyu yarıştırmak için bir değişiklik yaptık ve alp ile kuzey disiplinini bölgelere ayırdık. Sonra Türkiye Şampiyonası'nda buluşturacağız."Oto, şampiyonayı A ve B ligi olarak ayırdıklarını belirterek, "Doğu ve batıdaki illerimiz yarışların düzenleneceği bölgeye araba mesafesiyle gelecekler. Yarışlarımız ağırlıklı olarak Erzurum , Kayseri ve Bursa'da yapılacak." diye konuştu.

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