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Erzurum’da düzenlenen yüzme kursuna yoğun ilgi
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Erzurum’da düzenlenen yüzme kursuna yoğun ilgi

Erzurum’da düzenlenen yüzme kursuna yoğun ilgi

Havuzda yüzme öğrenen çocuklar

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-Kursiyer çocuklardan detay
-Antrenörlerin çocukları eğitmesi
-Antrenör ile röportaj

- ERZURUM

- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koordine edilen ve 81 ilde uygulanmaya başlanan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Erzurum’da yüzme kursu düzenlendi.
'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Erzurum’da 7-14 yaş grubundaki çocuklar yüzme öğrenmek için yüzme havuzlarının yolunu tuttu. Velilerinin kontrolünde yüzme havuzuna gelen çocuklar kayıt işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yüzme antrenörlerinin kontrolünde ilk yüzme derslerini almaya başladılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda kurs eğitmeni Ufuk Tepegün gözetiminde çocuklar, yüzme derslerini alıyorlar ve ilk kulaç atmayı, suya girmeyi, suda hareket etmeyi öğreniyorlar. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapan yüzme antrenörü Ufuk Tepegün kurslar hakkında yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında 7 den 70’e kurslarımız devam etmektedir. Yüzme havuzuna gelen 300 çocuğa yüzme dersleri veriliyor. Havuzda sosyal mesafe kuralları da uygulanıyor. Deneyimli kurs hocalarımız gözetiminde kurslarımıza gelenlere yüzme dersi veriyoruz. Bu etkinlikler yıl boyu devam edecektir. Yüzme derslerine ilgi oldukça fazla. Genel olarak şu an 7-14 yaş arası gruba yüzme dersleri veriyoruz. Yüzmeye gelmek isteyen okulların öğrencilerine yüzme havuzuna gelmeleri için servisler ayarlıyoruz. Yeter ki yüzmek için çocuklar havuza gelsin, geri kalan eğitimi bizler zaten veriyoruz. Yüzmeye gelen çocuklarımıza çeşitli ikramlarımız da oluyor. Kurslarımız neşeli ve huzurlu bir şekilde aynı zamanda da güvenli bir şekilde devam etmektedir” diye konuştu.

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