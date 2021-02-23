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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
ERZURUM - Curling Süper Lig müsabakaları başladı

ERZURUM - Curling Süper Lig müsabakaları başladı

- Erzurum Curlig salonu - Sporculardan görüntü - Müsabakalardan görüntü - Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeyit Palabıyık ile röportajCurling Süper Lig müsabakaları Erzurum 'da başladı - Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeyit Palabıyık:"Mart ayı içinde de play - off müsabakaları yapılacak. Buradaki organizasyon sonunda Süper Lig'den 3 takım düşecek ve 2 takım yükselecek"ERZURUM (AA) - Curling Süper Lig müsabakaları, Erzurum 'da başladı.
Yakutiye ilçesindeki Erzurum Curling Salonu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen organizasyona 13 kulüpten 19 takım ve 95 sporcu katılıyor.Kadın ve erkek kategorilerindeki müsabakalar, 27 Şubat Cumartesi günü sona erecek.Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeyit Palabıyık, AA muhabirine, Kovid - 19 salgını sürecinde tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
Sporcu, antrenör ve seyirci sağlığının öncelikli olduğunu aktaran Palabıyık, "Kazasız ve sakatlıksız bir organizasyon diliyoruz. Burada kadın ve erkeklerde ilk 4'e giren takımlarımız, play - off müsabakalarına katılacak. Mart ayı içinde de play - off müsabakaları yapılacak. Buradaki organizasyon sonunda Süper Lig'den 3 takım düşecek." ifadelerini kullandı.

Dera Koronavirüs Muhabir Gori 

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