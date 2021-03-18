ERZURUM - Alp Disiplini Aslı Nemutlu Türkiye Şampiyonası sona erdi
- Şampiyonanın düzenlendiği Palandöken Kayak Merkezi - Kayak yapan sporcular Erzurum 'da düzenlenen Alp Disiplini Aslı Nemutlu Türkiye Şampiyonası sona erdi - Organizasyona 21 ilden 190 sporcu katıldıERZURUM (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun 2021 faaliyet programı kapsamında Erzurum 'da düzenlenen Alp Disiplini Aslı Nemutlu Türkiye Şampiyonası tamamlandı.Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve 21 ilden 190 sporcunun katıldığı organizasyonda, kayakçılar şampiyonanın ikinci gününde de dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şu şekilde: - Büyük erkekler:1 - Yunuscan Erşan2 - Ali Zincirkıran3 - Sabri Çınar Karahan - Büyük kadınlar:1 - Ayşe Durlu2 - Tayra Tunca3 - Cemre Melek Ergün - 18 yaş altı erkekler:1 - Demirkan Hasırcı2 - Zülfücan Oruç3 - Furkan Şan Özbakır - 18 yaş altı kızlar:1 - Nehir Gerek2 - Lal Öktem3 - Maya Özhun - 16 yaş altı erkekler:1 - Kaan Özozan2 - Murat Dilik3 - Samet Boydak - 16 yaş altı kızlar:1 - Defne Akgerman2 - Serra Nur Kartal3 - Eda Şamgül - 14 yaş altı erkekler:1 - Kaan Thomas Önol Lang2 - Deniz Yazgan3 - Kemal Berk Alaftargil - 14 yaş altı kızlar:1 - Ayla Sarafin Önol Lang2 - Alin Özozan3 - Ada Hasırcı - 12 yaş altı erkekler:1 - Rıfat Hamza Taş2 - Kayra Kıyıcı3 - Murathan Çetintaş - 12 yaş altı kızlar:1 - Berra Kartal2 - Alev Nur Taşkent3 - Pera Deniz Özhun
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