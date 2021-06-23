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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ERZİNCAN - Açılışı için gün sayılan modern şehir stadı Erzincanlıları cezbedecek

ERZİNCAN - Açılışı için gün sayılan modern şehir stadı Erzincanlıları cezbedecek

- Stadın drone görüntüleri - Stadın içi - İşçilerin çalışması - Alttan ısıtma yapılan alanın görüntüsü - Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ile röportajAçılışı için gün sayılan modern şehir stadı Erzincan lıları cezbedecek - Atatürk Mahallesi'ndeki eski stat yerinde inşa edilen 62 bin 547 metrekare kullanım alanına sahip, 12 bin 981 seyirci kapasiteli statta, alışveriş merkezi, restoran ve farklı branşlar için spor salonları yer alacak - Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı:"Stadımız, UEFA normlarının hepsini karşılamakta, ulusal ve uluslararası tüm müsabakaların yapılabileceği standartlara sahip"ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırım programı kapsamında Erzincan 'da inşa edilen şehir stadında sona gelindi.Atatürk Mahallesi'ndeki eski stat yerinde inşa edilen 62 bin 547 metrekare kullanım alanına sahip, 12 bin 981 seyirci kapasiteli statta, alışveriş merkezi, restoran ve farklı branşlar için spor salonları yer alacak.Alttan ısıtma sistemi ile yağmur ve kar yağışından etkilenmeden müsabakaların devam edebileceği UEFA standartlarındaki statta, 605 araç kapasiteli otopark da bulunuyor. - "Maç dışındaki tüm zamanlarda da vatandaşlara hizmet edecek"Çalışmalarda sona yaklaşılan modern şehir stadının 2021 - 2022 futbol sezonu öncesi açılması planlanıyor.Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, AA muhabirine, son teknolojik imkanların kullanıldığı bölgenin en modern tesisinin kente kazandırıldığını söyledi.

Stadın sosyal donatılarından bahseden Ayrancı, şöyle konuştu:"İçerisinde spor salonlarıyla, şehir manzaralı restoranı, alışveriş merkezi ve otoparkı ile sadece maçların oynandığı saatlerde değil, tüm zamanlarda vatandaşlara hizmet edecek 'Yaşayan stat' dediğimiz bir stadı inşallah tamamlamış olacağız. Stadımız, UEFA normlarının hepsini karşılamakta, ulusal ve uluslararası tüm müsabakaların yapılabileceği standartlara sahip." - Alttan ısıtma sistemiyle kış aylarında maçlar aksamayacakAyrancı, bölgedeki çetin kış şartlarından bahsederek, stattaki alttan ısıtma sisteminin büyük avantajlarının bulunduğunu dile getirdi.Müsabakaların her mevsim kesintisiz yapılması için statta teknolojik imkanların kullanıldığını vurgulayan Ayrancı, şunları kaydetti:"Stat, özellikle ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimizin tercih edilmesi anlamında bizi avantajlı duruma getirecektir. Kış aylarında bölgemiz soğuk iklim şartlarına sahip. Bu bölgedeki bu imkanı sağlayan tek stat. Alttan ısıtma imkanını sağlamak suretiyle her türlü iklim koşulunda bize futbol müsabakasına ev sahipliği yapma imkanı veriyor. Tesisimiz hem alttan ısıtma imkanlarıyla hem de diğer şartlarıyla birlikte bölgemizin en modern stadı, en modern tesisi olacak."

Alışveriş Teknoloji Uluslararası Kar Yağışı Alışveriş Merkezi 

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