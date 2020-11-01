Ertuğrul Sağlam: “Şampiyonlukta iddialı 2 takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı”



- TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası, “Şampiyonlukta iddialı 2 takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı” dedi.

Samsunspor, ligin 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Samsunspor’un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Ülke olarak sıkıntılı ve acı dolu günlerle uğraşıyoruz. İzmir’de ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Dileğim göçük altında hayata tutunmayı direnen vatandaşlarımızın biran önce kurtarılıp hayatına devam etmesi. Songül hocaya da Allah’tan rahmet diliyorum. Bu kadar sıkıntı, felaket, insanlar canlarından olurken biz de futbol oynamaya çalışıyoruz. Kolay değil. Orada insanlar göçük altındayken benim burada maçı değerlendirmem çok uygun olmaz diye düşünüyorum. Adana Demirspor’u ve kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir maç izlettik izleyenlere. Bol pozisyon, goller vardı. 2 tane şampiyonlukta iddialı takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı. İnşallah kovidli hastalarımızın takıma katılması, katılanların zafiyetlerini düzeltip takıma katkı sunmalarıyla inşallah önümüzde milli maç arasından sonraki dönemde tam kadroyla iyi oynayan, keyifli bir Samsunspor’u taraftarlarımıza seyrettireceğiz“ diye konuştu.





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