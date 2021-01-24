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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Ertuğrul Sağlam: “İkinci yarıya güzel başlamak için önemli bir adım attık”

Ertuğrul Sağlam: “İkinci yarıya güzel başlamak için önemli bir adım attık”

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın açıklamaları

- SAMSUN

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- Altay maçından 3 puanla ayrılan Samsunspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, ligin ikinci yarısına güzel başlangıç yapmak için önemli bir adım attıklarını söyledi.

Kendi sahalarında ağırladığı Altay maçından 3 puanı 1 golle alan Samsunspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Çok önemli bir galibiyet alarak direkt rakiplerini sıralamanın altında tuttuklarını ifade eden Sağlam, önemli açıklamalarda bulundu. “İkinci yarıya güzel başlamak için önemli bir adım attık” Çok önemli bir maç kazandıklarının altını çizen Ertuğrul Sağlam, “Altay şampiyonluktaki direkt rakiplerimizden birisi onu biraz altımızda tuttuk. İkinci yarıya güzel başlamak için önemli bir adım attık. Yeni transferlerimiz tam anlamıyla adaptasyon sürecini tamamlayamadılar ama onlarla beraber daha iyi bir görüntü çizdiğimizi düşünüyorum. Bunun yanında camiamızın, taraftarlarımızın moralinin üst seviyele çıkması için önemli bir karşılaşmaydı. Oyuncularımızın öz güvenin üst seviyeye çıkması için çok önemli bir karşılaşmaydı. Alınan 3 puan bizim için çok değerli. Çok değerli olan 3 puanı büyük Samsunspor taraftarına ve Kulüp Başkanımız Yüksel Yıldırım'a armağan etmek istiyorum. Çünkü başkanımız da taraftarlarımız da bu galibiyet çok istedi. Şampiyonluk yolunda alınan 3 puan için oyuncularımı tebrik ediyorum. Altay, çok iyi bir takım. Ligin belki önemli favorilerinden bir tanesi. İyi kadroları var, ben Altay'ın şampiyonluk yarışında işi sonuna kadar devam ettireceğine inanıyorum” dedi.

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