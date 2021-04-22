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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ertuğrul Sağlam’dan ‘istifa sinyali’ açıklaması

Ertuğrul Sağlam’dan ‘istifa sinyali’ açıklaması

Antrenmandan detay

İstifa Tarım Şampiyon Kabil Rektör 

-Futbolculardan detay
-Ertuğrul Sağlam'ın konuşması
-Genel görüntü

- - Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam:- “Söylediklerimin farklı yerlere çekilmesine de izin vermemek lazım”- “Oluşan güzel havanın sezon sonuna kadar devam edeceğine inanıyorum” SAMSUN

- Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Bursaspor maçının ardından yapığı açıklamalarının istifa sinyali gibi algılanmasının ardından, “Sezon sonuna kadar 3 maçlık süre var. 3 maç sabretsinler dedim. 3 maç sonra kimle alakalı ne beklentileri varsa, çıkıp çok rahatlıkla söyleyebilirler. Bunu söyledim. Farklı yerlere çekilmesine de izin vermemek lazım” dedi.
Kadro dışı kalan futbolcular, Başkan Yüksel Yıldırım’ın açıklamaları, Ertuğrul Sağlam’ın yorumları ile birlikte hareketli günler geçiren Samsunspor’da Bursaspor galibiyetinin ardından sular durulmaya başladı.
Bugün yapılan antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Ertuğrul Sağlam, şampiyonluk şansları ve yaptığı yorumlar hakkında bilgi verdi. “Söylediklerimin farklı yerlere çekilmesine de izin vermemek lazım” Söylediklerinin istifa sinyali gibi algılanmasına açıklık getiren Ertuğrul Sağlam, “Bursaspor maçı öncesi taraftarımızdan, camiamızdan arada git-gel oluyor, sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. Sezon sonuna kadar 3 maçlık süre var. 3 maç sabretsinler dedim. 3 maç sonra kimle alakalı ne beklentileri varsa, çıkıp çok rahatlıkla söyleyebilirler. Bunu söyledim. Farklı yerlere çekilmesine de izin vermemek lazım. Ayrılık gibi bir şey ima etmek istemedim. Sadece 3 maç sabretsin dedim insanlar. Ondan sonrasına zaten oluşacak durum ne çıkacak karşımıza ona göre tekrar değerlendirme yaparız zaten. Rakiplerimiz zorlu maçlar oynayacaklar. Biz de zor maçlar oynuyoruz. Ligde kimsenin kolay maç oynadığı görülmüyor. Her maçtan her türlü sonuç çıkabiliyor. Bizim yapmamız gereken şu anki maç Boluspor maçını kazanmak. Şuna yürekten inanıyorum; eğer biz 3 karşılaşmayı da kazanırsak, bu işin sonunda gülen taraf biz olacağız” diye konuştu.
“Oluşan güzel havanın sezon sonuna kadar devam edeceğine inanıyorum” Takım olarak güzel bir hava yakaladıklarını dile getiren Sağlam, “Bursaspor maçı, oynamamız gerektiği gibi oynadığımız, pozisyon bulmamız gerektiği kadar pozisyon bulduğumuz ve taraftarımızı, camiamızı mutlu edip, kalan 3 hafta için gerekli moral ve motivasyonu elde edeceğimiz bir maç oldu. Oynanan oyundan ve mücadeleden çok memnun oldum. Şimdi yapmamız gereken; Bursaspor maçındaki mücadeleyi, isteği, arzuyu ve coşkuyu Boluspor maçına taşımamız. Boluspor maçı çalışmalarımız devam ediyor. Bu maç öncesi rakibin eksiklerini analiz edip, oyunculara anlatıyoruz. Onlardan da bunu uygulamasını istiyoruz. Boluspor maçının da iyi geçeceğine inanıyorum. Bir taraftan maçlarımızı kazanırken, diğer taraftan da rakiplerimizin sonuçlarını bekleyeceğiz. Oluşan güzel havanın sezon sonuna kadar devam edeceğine inanıyorum. Sezon sonu da hedefimiz olan Süper Lig’e ulaşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.
Samsunspor Pazar günü deplasmanda Boluspor’u yenip, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
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