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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ertuğrul Sağlam: “Bundan sonraki süreçte kazanırken, rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz”

Ertuğrul Sağlam: “Bundan sonraki süreçte kazanırken, rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz”

Ertuğrul Sağlam'ın açıklamaları

- - Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam:- “Hakemin 15-16 dakika uzatma verebileceği bir karşılaşmaydı” İZMİR

Basın Toplantısı Toplantı ve Gol Bulduk Rektör 


- Menemenspor’la 2-2 berabere kalan Samsunspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, maçın bazı bölümlerinde futbol oynanmadığını söyleyerek, karşılaşmanın 15-16 dakika uzatılabileceğini belirtti.
Sağlam, önemli 2 puan kaybettiklerini vurgulayarak, “Bundan sonraki süreçte kendimiz kazanırken, rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz” dedi.
TFF 1. Lig’in 30. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda Menemenspor’la 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam mücadeleyi değerlendirdi. Sağlam, kazanmaları gereken bir maç oynadıklarını söyleyerek, “Maça çok iyi başladık ve golü bulduk. Golden sonra çok net pozisyonlarımız vardı. Onları değerlendirip skoru 2-0’a getirebilseydik belki maç çok değişik bir havaya girecekti. Sonrasında faul mü değil mi tartışmaları içerisinde gol yedik. İkinci yarıda yine oyunu elimize aldık dediğimiz anca maalesef çok gereksiz şekilde, bize yakışmayacak bir gol yedik. Sonrasında maç acayip bir havaya büründü. Adına ‘futbol’ diyemeyeceğimiz bir hale geldi. Girenler-çıkanlar ve diğer pozisyonlara baktığımız zaman 20-25 defa oyun durmuştur. Hakemin nereden baksan 15-16 dakika uzatma verebileceği bir karşılaşmaydı. Bu kargaşa içerisinde futbol oynamaya çalıştık. Karambolle 2-2’yi bulduk. 3-2 de oluyordu aslında ama sonuç itibariyle futbol böyle bir şey. Belli bölümü futbol gibi oynandı, daha sonraki bölümü acayip bir işe döndü. Önemli 2 puan kaybettik. Bugüne kadar her şey bizim elimizdeydi. Bundan sonraki süreçte kendimiz kazanırken, rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Daha 4 hafta var. Biz önümüze bakıp önce Bursaspor maçını ve daha sonraki karşılaşmalarımızı kayıpsız geçmek zorundayız. Rakibimizi de tebrik ediyorum” diye konuştu.

ve Gol Hakkında
Göktuğ Sevinçli’nin moderatörlüğünde “Ve Gol” Adnan Aybaba, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın yorumları ile her Pazar saat 22:00’de Beyaz TV’de…...
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