Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ertuğrul Sağlam: '3 puanı aldığımız için mutuyum'

Ertuğrul Sağlam: '3 puanı aldığımız için mutuyum'

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın açıklamaları

- Ertuğrul Sağlam: "3 puanı aldığımız için mutuyum" İSTANBUL

İstanbulspor Tarım Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, İstanbulspor karşısında 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, galibiyeti taraftarlara ve Başkan Yüksel Yıldırım’a armağan ettiklerini belirtti.
TFF 1. Lig’in 22. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Süper Lig’e çıkma mücadelesinde zorlu bir rakip ile oynadık. Sonuçta kazanmayı becerdik. Bu maçın anlamı alacağımız 3 puandı. 3 puanı aldığımız için mutuyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk devre golle başladık. Sonrasında net pozisyonlarımız var. Farkı açabilirdik. Rakip kaleci de burada ön plana çıktı. İkinci yarıda da bizim kalecimiz ön plana çıktı. İstanbulspor iyi oynadı, pozisyonlar buldu. Nurullah galibiyette önemli bir rol oynadı. Kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonraki amacımız öncelikle bulunduğumuz konumu korumak daha sonrasında da Giresunspor’un önüne geçebilirsek bizim için ayrı bir keyif olacak. Hiç hız kesmeden devam edeceğiz. Galibiyeti önce taraftarımıza ve Başkanımız Yüksel Yıldırım’a hediye etmek istiyorum. İkinci yarı oyunundan dolayı İstanbulspor’u tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement