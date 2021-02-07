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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Ersun Yanal: “Rakip çok iyi savunma yaptı ve iyi bir duruş sergiledi”

Ersun Yanal: “Rakip çok iyi savunma yaptı ve iyi bir duruş sergiledi”

Ersun Yanal

- - “Bize ciddi bir şekilde direnç gösterdi ki oyunun yüzdesi bizde de olsa hiçbir şey anlam ifade etmedi” DENİZLİ

Strateji Rektör Trol 


- Yukatel Denizlispor’un, FT Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçta topla oynamanın yüzdeliği kendi açılarından yüksek olsa da rakiplerinin direnç gösterdiğini belirterek, “Bulduğumuz gol planlı bir gol olmasa da yediğimiz golün telafisi açısında bizi sevindirdi” dedi.
Süper Lig’in 24. haftasında Denizlispor, evinde konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, Denizlispor’un çok iyi savunma yaptığını ve direnç gösterdiğini belirtti.
Kendi konumlarının belirlemeye çalıştıklarını ifade eden Yanal, "Bugün planlamadığımız, düşünmediğimiz bir yerden gol yedik. Üst üste iki hata vardı. O dakikadan sonra rakibi kontrol altına alıp atak yapsak da çok üretken değildik. Rakip çok iyi savunma yaptı ve iyi bir duruş sergiledi. Bize ciddi bir şekilde direnç gösterdi ki oyunun yüzdesi bizde de olsa hiçbir şey anlam ifade etmedi” dedi.
“Oyuncularımı tebrik ediyorum” Takımların bulunduğu konum ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki durumdan bahseden Yanal, “Bulduğumuz gol planlı bir gol olmasa da yediğimiz golün telafisi açısında bizi sevindirdi. Lig bugünkü geldiğimiz noktada bir an önce takımdaki yerleri belirleme ve strateji olarak bulundukları yerlerden uzaklaşma yoluyla karşı karşıyayız. Biz genç oyuncularımız takımımızın olgunluğu açısından tabi Ziraat Türkiye Kupası içinde yaptığımız mücadelenin devamını da düşünecek olursak bir an önce kendi konumumuzu belirlemeye çalışıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı kazanma arzusunu ve kaybetmemeyi 8. haftaya çıkarıdırlar. Böyle devam edeceğiz” diye konuştu.

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