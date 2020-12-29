Ersun Yanal: 'Kariyerim boyunca unutmayacağım'



- FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahalarında aldıkları 6-0’lık mağlubiyete ilişkin, “Bu aksiyonu kariyerim boyunca unutmayacağımız bir şekilde yaşadık” dedi.

Süper Lig’in 15. haftasında, Antalyaspor sahasında Hatayspor’u konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Hatayspor’un 6-0’lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla 17 puanda kalan FT Antalyaspor, puan cetvelinde ise 15'inci sırada yer aldı. Maç sonunda basın mensuplarına karşılanma hakkında değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Futbolun içinde her türlü aksiyonun olabileceğini söylemiştim. Bugün bu aksiyonu kariyerim boyunca unutmayacağımız bir şekilde yaşadık. Her pozisyonu ayrı ayrı değerlendirmek, oyunun bütününde yüksek enerjiyle oynamak gerekiyor. 7. dakikada yediğimiz gol, takım enerjisi düşürdü ve takım oynamayı bıraktı" dedi.

Yanal, yenilgi sonrası takımda rotasyon sinyali de vererek, "Takımı ayağa kaldırmak için yeniden düzenleme yapmak gerekiyor" diye konuştu.





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