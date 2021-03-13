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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ersun Yanal: “Dağınıklığımız yüzünden maçı alamadık”

Ersun Yanal: “Dağınıklığımız yüzünden maçı alamadık”

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın konuşması

- ANTALYA

Sadaka Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Aytemiz Alanyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Rakibimizin sert oyunu ve mücadelesine karşılık vereceğimiz birçok pozisyon varken, maalesef dağınıklığımız yüzünden bunu yapamadık” dedi.
Süper Lig'in 30 haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Antalyaspor, sahadan 4-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, oynan maçtan daha iyisini yapabileceklerini ancak sonuç elde edemediklerini söyledi.

Yanal, “Daha iyi sonuç için disiplin ve oynadığımız oyunun sadakati çok önemliydi. Bizi kendi oyunumuz dışında hiç bir şey etkilememeli. Bizim oyun dışında etkilendiğimiz konular oldu. Özellikle maçın hakeminin tutumundan kaynaklanan benim ve oyuncularım takıntısı bizi oldukça oyunun dışarına çekti. Buna izin vermemiz gerekiyordu ancak maalesef bunu yaptık. Diğer taraftan rakibimizin sert oyunu ve mücadelesine karşılık vereceğimiz birçok pozisyon varken, maalesef dağınıklığımız yüzünden bunu yapamadık. 15 maçtır kaybetmeyen bir takım ve bugün mağlup olan takım. Futbolun içinde böyle şeyler var ama bir daha böyle bir şeyin tekrarlanması adına; oyuncularımızla biz gereken konuşmaları yapacağız. Nasıl kazandığımızı paylaşıyorsak kaybettiğimizi de paylaşıp yolumuza bakacağız” ifadelerini kullandı. “Bu maçtan ders çıkarmalıyız” Bir gazetecinin Ziraat Türkiye Kupası’ndaki rakibinin Alanyaspor olduğunu ve değerlenme yapması yönündeki soruya da yanıt veren Yanal, “Rakibimiz yine aynı takım olacak ama biz bu maçtan da ders çıkarmamız gerekiyor. Öncelikle çıkardığımız dersin sonuçlarında daha iyi çalışmalıyız. Her 2 takıma da başarılar dilerim” diye konuştu.

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