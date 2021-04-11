Ersun Yanal: 'Bu tür maçları oynamak kolay değil'



- Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersu Yanal, “Bu tür maçları oynamak kolay değil. Kayserispor iyi baskı kurdu, biz de iyi savunma yaptık” dedi.

Hes Kablo Kayserispor deplasmanından 3 puan alan Antalyaspor'da Teknik Direktörü Ersun Yanal yanal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu tür maçları oynamanın kolay olmadığını ifade eden Yanal, "Ligdeki durumuzu daha iyi duruma çekip daha farklı oyunlarla girişimizi sağlamak istiyorduk. Göztepe maçından itibaren deplasmanda galip gelemiyorduk. Bu gün sahanın içinde gelişen oyunu değişen şartları kontrol etmek oldukça zor. Kayserispor takımına karşı bulduğumuz gol sonrasında rahat pozisyonlar bulabilirdik. Rakip iyi baskı kurdu ama biz iyi savunma yaptık. Genç oyuncularımız var onları kazanmamız lazım var. Genç oyuncuları Antalya’ya kazandırmak en büyük amacımız. Sakat oyuncularımız var onlarla birlikte Antalyaspor’u daha önemli kazanımlar elde edecek sürece taşıyacağız" diye konuştu.





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