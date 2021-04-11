Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Ersun Yanal: 'Bu tür maçları oynamak kolay değil'

Ersun Yanal: 'Bu tür maçları oynamak kolay değil'

Ersun Yanal'ın açıklamaları

- Ersun Yanal: "Bu tür maçları oynamak kolay değil" KAYSERİ

Basın Toplantısı Toplantı Rektör Trol 


- Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersu Yanal, “Bu tür maçları oynamak kolay değil. Kayserispor iyi baskı kurdu, biz de iyi savunma yaptık” dedi.
Hes Kablo Kayserispor deplasmanından 3 puan alan Antalyaspor'da Teknik Direktörü Ersun Yanal yanal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu tür maçları oynamanın kolay olmadığını ifade eden Yanal, "Ligdeki durumuzu daha iyi duruma çekip daha farklı oyunlarla girişimizi sağlamak istiyorduk. Göztepe maçından itibaren deplasmanda galip gelemiyorduk. Bu gün sahanın içinde gelişen oyunu değişen şartları kontrol etmek oldukça zor. Kayserispor takımına karşı bulduğumuz gol sonrasında rahat pozisyonlar bulabilirdik. Rakip iyi baskı kurdu ama biz iyi savunma yaptık. Genç oyuncularımız var onları kazanmamız lazım var. Genç oyuncuları Antalya’ya kazandırmak en büyük amacımız. Sakat oyuncularımız var onlarla birlikte Antalyaspor’u daha önemli kazanımlar elde edecek sürece taşıyacağız" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement