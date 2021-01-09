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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ersun Yanal: 'Biz bugün yenmeye oynadık'

Ersun Yanal: 'Biz bugün yenmeye oynadık'

Antalyaspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal

- Ersun Yanal: "Biz bugün yenmeye oynadık" İZMİR

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Antalyaspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, disiplinli ve sabırlı oynayarak kazandıklarını belirterek, "Biz bugün yenmeye oynadık" dedi.
Süper Lig'in 18. hafta maçında Antalyaspor, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal maçı değerlendirdi. Ersun Yanal, maçı disiplin ve sabırla kazandıklarını söyleyerek, "Her maçın kendisine göre senaryosu var. Bazen top sizde olur bazen topu rakibe verirsiniz, bazen kafa kafaya, bazen ayak ayağa oynarsınız. Biz bugün yenmeye oynadık, nasıl oynadığınız önemli değil. Uzun süredir deplasmanda kazanamıyorduk, oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

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