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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ersin Aka: “Çok iyi mücadele ettik”

Ersin Aka: “Çok iyi mücadele ettik”

Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Ersin Aka'nın açıklamaları

- İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Forma 


- Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Ersin Aka, çok fazla eksik oyuncuları olmasına rağmen Başakşehir karşısında iyi bir mücadele sergilediklerini söyledi.

Süper Lig’in 21. haftasında Rizespor, deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Ersin Aka, “Maçla ilgili çok şey konuşabiliriz. Çok sıkıntılı bir kadroyla çıkmak zorunda kaldık. Ancak formayı hangi oyuncu giyerse giysin gereğini yapacaktır. Bugün de öyle oldu. 14 oyunuyla geldik, Meriah 90 dakika oynadı. Koronaydı, gece 3’te geldi. Emir Dilaver dün gece geldi, süre aldı. Çok iyi mücadele ettik, daha geniş bir kadroyla sahaya çıkalım isterdik. Daha iyi futbol izletelim isterdim. Oyuncuları kutluyorum. Şehirlerine, formalarına değer verdiklerini, bu şehre ne kadar değer verdiklerini gösterdiler” ifadelerini kullandı. “Bu takımın yeri ilk 8” Takım ivme kazandığını da aktaran Aka, “Gaziantep maçında 9, bugün 14 eksik vardı. Bu oyuncular 29 lig maçında yüzde 62-63 civarında süre alıyordu. Şu anda 25 puanımız oldu. Beklemediğimiz 4 puan aldık. Bu takımın yeri ilk 8. Oyuncuların karakterleri de çok doğru. Bu mücadelenin içinde olacaklarını ve yeni hocayla başarılı olunacağına inanıyorum. Yeni transferler için de çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

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