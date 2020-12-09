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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ersan Parlatan: 'Üstüne koya koya devam edeceğiz'

Ersan Parlatan: 'Üstüne koya koya devam edeceğiz'

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan'ın açıklamaları

- Ersan Parlatan: "Üstüne koya koya devam edeceğiz" İZMİR

Basın Toplantısı Toplantı 


- Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Alanyaspor karşısında 1-0 kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Genç bir takımız, üstüne koya koya devam edeceğiz" dedi.
Süper Lig’de 7. haftanın erteleme maçında Göztepe, sahasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan maçı değerlendirdi. Ersan Parlatan, "Çok sevinçli ve mutluyuz. Alanyaspor gibi iyi bir takımı ve ligin liderini kendi sahamızda 1-0’lık bir skorla yenmemiz bizim adımıza çok sevindirici. Üst sıralara oynamak isteyen bir takım için de önemli bir galibiyet. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, bugün istediklerimizi yerine getirdi. Alanyaspor’un dikine oyununu merkezi iyi kapatarak onlara fazla bir imkan tanımadık. Neticesinde 1-0 kazandık. Oyun planımız bugün oturdu. Güzel ve tempolu bir maçtı. İki takımı da kutluyorum. Rehavete kapılmaya gerek yok, 3 gün sonra Rizespor deplasmanına çıkacağız. Biz bu yolda devam etmek istiyoruz. Genç bir takımız, üstüne koya koya devam edeceğiz” diye konuştu.

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