Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Ersan Parlatan: “Son pasları atabilsek, alanları daha iyi değerlendirebilirdik”

Ersan Parlatan: “Son pasları atabilsek, alanları daha iyi değerlendirebilirdik”

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan'ın açıklamaları

- İSTANBUL

Basın Mensupları 


- Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Kasımpaşa karşılaşmasıyla ilgili olarak “Son pasları net atabilsek yakaladığımız alanları iyi değerlendirebilirdik” dedi.
Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Parlatan, ilk yarı ve ikinci yarı tamamen farklı bir oyun sergilediklerinin altını çizerek, “İlk devre topa hakimiyet kuran bizde kalmasını sağlayacak oyuncular vardı. İlk devre burada topun bizde kalma süresi azdı. Yine de savunma yapmasını bilen takım görüntüsü verdik. İkinci devre farklı oldu ve giren oyuncular katkı sağladı. Geçişlerde iyi pozisyonlar yakalayabilirdik. Son paslarımız net olsa yakaladığımız alanları iyi değerlendirebilirdik. Bunu çok kez başaramadık. Bunun üzerine çalışmamız lazım. Başakşehir maçında da aynı şekildeydi. Son pasları takım arkadaşlarımızla buluşturamadılar. Son pasları iyi yaparsak, hücum geçişini daha iyi yapabilsek belki goller bulacağız” ifadelerini kullandı. “Hücum anlamında iyi işler yapmamız gerekiyor” Müsabakanın genel olarak sert geçtiğini ve oyuncuları Atınç ile Guilherme’nin sakatlık problemi yaşadığını vurgulayan Ersan Parlatan, “Genel anlamda sert bir maçtı. Oyunun getirdiği pozisyonlarda ikili mücadelelerde bilerek değildi ama genel sertlik vardı. Doğal bir şey. Atınç’ın bileğinde ciddi problem var gibi gözüküyor. Guilherme’nin dizinde problem var. Oyunun durması gayet normal. Futbol adına çıkaracağımız dersler var. En azından defansif anlamda gol yemedik ama hücum anlamında daha iyi işler yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı