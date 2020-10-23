Ersan Parlatan: “Son pasları atabilsek, alanları daha iyi değerlendirebilirdik”



- Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Kasımpaşa karşılaşmasıyla ilgili olarak “Son pasları net atabilsek yakaladığımız alanları iyi değerlendirebilirdik” dedi.

Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Parlatan, ilk yarı ve ikinci yarı tamamen farklı bir oyun sergilediklerinin altını çizerek, “İlk devre topa hakimiyet kuran bizde kalmasını sağlayacak oyuncular vardı. İlk devre burada topun bizde kalma süresi azdı. Yine de savunma yapmasını bilen takım görüntüsü verdik. İkinci devre farklı oldu ve giren oyuncular katkı sağladı. Geçişlerde iyi pozisyonlar yakalayabilirdik. Son paslarımız net olsa yakaladığımız alanları iyi değerlendirebilirdik. Bunu çok kez başaramadık. Bunun üzerine çalışmamız lazım. Başakşehir maçında da aynı şekildeydi. Son pasları takım arkadaşlarımızla buluşturamadılar. Son pasları iyi yaparsak, hücum geçişini daha iyi yapabilsek belki goller bulacağız” ifadelerini kullandı. “Hücum anlamında iyi işler yapmamız gerekiyor” Müsabakanın genel olarak sert geçtiğini ve oyuncuları Atınç ile Guilherme’nin sakatlık problemi yaşadığını vurgulayan Ersan Parlatan, “Genel anlamda sert bir maçtı. Oyunun getirdiği pozisyonlarda ikili mücadelelerde bilerek değildi ama genel sertlik vardı. Doğal bir şey. Atınç’ın bileğinde ciddi problem var gibi gözüküyor. Guilherme’nin dizinde problem var. Oyunun durması gayet normal. Futbol adına çıkaracağımız dersler var. En azından defansif anlamda gol yemedik ama hücum anlamında daha iyi işler yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.





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