Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Ersan Parlatan: “Camiamız adına değerli bir 3 puan oldu”

Ersan Parlatan: “Camiamız adına değerli bir 3 puan oldu”

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan'ın açıklamaları

- KONYA

Tatil Günü Basın Toplantısı Toplantı Milli Maç Irak 


- Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Alanyaspor karşısında galip geldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig’in 31. haftasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Galip geldikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Parlatan, “Güzel ve önemli bir galibiyet aldık. Bugün kendi adımıza, kulübümüz adına, oyuncularımız ve camiamız adına değerli bir 3 puan oldu. Maçın ilk devresinde dengeli bir oyun ve alışılagelmiş bir Alanyaspor takımı vardı. Biz de sahada önde baskı yaparak sahaya çıktık. Zaman zaman Alanyaspor’u zor durumda bırakma becerisi gösterdik. Tabii ki bu, futbolda her zaman önde baskı yapıp top kazanacağız anlamına gelmiyor. Ama genel anlamda dengeli bir oyun vardı. Neticesinde bu hafta içerisinde duran toplara çok önem vermiştik. Bu da bizi mutlu ediyor çünkü duran toplar gerçekten futbolda bazen anahtar rol oynayabiliyor. Sizi avantajlı veya dezavantajlı duruma düşürebiliyor” dedi.
“Maçı daha erken bitirebilirdik” Karşılaşmanın ikinci devresinde biraz daha geriye yaslanarak, skoru koruma adına bütün oyuncuların çok iyi defans yaptığını kaydeden Ersan Parlatan, “Neticesinde hiç pozisyon da vermedik diyebiliriz. Bu bizim adımıza önemli. Kazandığımız top sonrası hücum geçişlerinde maçı daha erken bitirebilirdik. Çok önemli pozisyonlara girdik. Sonuç itibariyle bir milli maç arası var. Belirli bir dönem tatil günümüz var. Burada bunun mutluluğu, huzuru içinde günlerimizi değerlendirmek adına bütün Konyaspor camiasına bu galibiyet hayırlı olsun” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement