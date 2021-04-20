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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Ersan Parlatan: “Biz bu maçı kazanmayı beceremedik”

Ersan Parlatan: “Biz bu maçı kazanmayı beceremedik”

Ersan Parlatan açıklama

- RİZE

Bild Basın Açıklaması Kalamış 


- Süper Lig’in 36. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 5-3 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor’un Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, “Bu durumu en kısa süre içerisinde telafi etmemiz gerekiyor. Hatalarımız var biz bu maçı kazanmayı beceremedik” dedi.
Maçın ardından gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Parlatan, “Öncelikle Rizespor’u tebrik etmemiz gerekiyor. Bütün taraftarlarımıza ve camiamıza bir özür borçluyuz. Bize yakışmayan bir görüntü sergiledik. Rize’de sadece 25 dakika iyi görüntü sergileyebildik. Deplasmanda 2-0 galip gelmişken bu kadar basit hatalardan gol yeme bizim adımıza tabii ki üzücü. Tam maçın 2-0lık bölümünde iyi oynarken talihsiz bir sakatlık geçirdik. Bil hassa skoru yakalamışken etkili bir bağlantı oyuncumuz sakatlık yaşadı. Eksikliğini de maçta hissettik. Neticesinde devreyi 2-2 tamamladık. Devre arası soyunma odasına girdiğimizde motivasyonlarını yükselttik. Futbolcularımızdan ilk 21 dakika da sergiledikleri oyunumuzu sergilemelerini istedik. Defans geçişlerinde dikkat etmelerini oyuncularımıza aktardık ama maalesef bu durumu iyi yapamadık. Her topu kaptırdığımız pozisyon sonrası kalemizde golleri gördük. Bu durumu en kısa süre içerisinde telafi etmemiz gerekiyor. Hatalarımız var biz bu maçı kazanmayı beceremedik. Bunun sonucunda da üzücü bir mağlubiyet aldık. Tekrardan bütün Konyaspor camiasından özür diliyoruz” ifadelerini kullandı.
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