Ersan Parlatan: “3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz”



- Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, BB Erzurumspor maçının ardından, "Her iki takımın da acil puanlara ihtiyacı vardı. Buradan 3 puanla döndüğümüz için çok mutluyum” dedi.

Süper Lig’in 32. haftasında Konyaspor, deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sahadan 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Parlatan, "Buradan 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İki takımın da acil puanlara ihtiyacı vardı. İlk devre iyi bir Konyaspor vardı. 3. bölgede etkili olabilen bir takım görüntüsü vardı. Defans arkası toplarla pozisyon aradık ve bulduk. İkinci devre istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bir şekilde rakibin ve topun arakasından koştu. İyi bir defans yaparak oyuncularımız varını yoğunu ortaya koydu. Eksiklerimiz vardı. Daha iyi işler yapıp skoru daha erken bitirebilirdik. 90 dakika savaşmak zorunda kaldık. Çarşamba Ankaragücü maçımız var. Kendi sahamızda da bir serimiz var, onu devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.





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