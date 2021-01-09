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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ersan Parlatan: '3 puan almak istiyorduk, sonuçtan üzgünüz'

Ersan Parlatan: '3 puan almak istiyorduk, sonuçtan üzgünüz'

Göztepe'de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan

- Ersan Parlatan: "3 puan almak istiyorduk, sonuçtan üzgünüz" İZMİR

Basın Toplantısı Toplantı Rambo 


- Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Göztepe'de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, topa daha fazla sahip olduklarını ancak pozisyon üretemediklerini belirterek, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 18. hafta maçında Göztepe, sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan maçı değerlendirdi. Parlatan, Antalyaspor'u tebrik ederek başladığı sözlerine şöyle devam etti: "Rakibimiz birinci bölgede bekleyerek etkili olmaya çalışan bir takım. Rakibimize ilk yarıda fazla pozisyon vermedik ancak topa sahip olmamıza rağmen fazla pozisyon da üretemedik. İlk yarının son dakikasında oluşan karambolde gol bulamamamız maçın kırılma anı oldu. Katı defansı aşmakta sorun yaşadık, elimizden geleni yaptık. Gol atabileceğimiz pozisyondan sonra kalemizde gol gördük. 3 puan almak istiyorduk, sonuçtan üzgünüz."
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