Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Erol Bulut: “Zor bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldık”

Erol Bulut: “Zor bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldık”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut

- - "Eleştiriye açığız ama bel altı olduğu zaman sıkıntılar doğabilir" KONYA

Raks Rektör Irak 


- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor karşısında 3-0 kazanmalarından dolayı mutlu olduklarını ve zor bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig’in 29. haftasında 3-0 kazandıkları Konyaspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Zor bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldık” Zor bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldıklarını kaydeden Erol Bulut, “İlk yarı iyi oynayarak attığımız 2 gol, atabileceğimiz 3-4 gol vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarı 2-0'ın rahatlığı olduğu biraz, rakibe topu bıraktık. Rakip oynadı. Kalemizde 3-4 pozisyon gördük. Görmememiz gereken pozisyon bunlar. Konsantre olamayışımızdan gerçekleşen pozisyonlar oldu. Bu zaman zaman büyük takımlarda maalesef oluyor. Ama ikinci yarıda yine iyi bir mücadeleyle kalecinin hatasından da olsa yakaladığımız 3'üncü gol oldu. 3-0 kazandığımızdan dolayı mutluyuz" dedi.
"Eleştiriye açığız ama bel altı olduğu zaman sıkıntılar doğabilir" Erol Bulut, Galatasaray ile aynı puanda Beşiktaş ile 1-2 puan geride olmalarına rağmen eleştirildiklerine ilişkin soruya, "Beni her zaman eleştirebilirler, eleştiriye açığız ama bel altı olduğu zaman sıkıntılar doğabilir. Her zaman dediğim gibi futbolcularımı rahat bıraksınlar, bizi eleştirsinler. Sonuçta takımın başında ben varsam, ben sorumluyum oyundan, skordan. Beni herkes eleştirebilir ama bel altı olduğundan olay farklı bir yere gidiyor” ifadelerini kullandı. Teknik Direktör Erol Bulut, 'Deplasmandaki başarıyı iç sahada neden yakalamadı?' sorusuna ise, "Deplasmanda daha rahat oynuyoruz. Evimizde o rahatlığı maalesef gösteremiyoruz. Nedenini biz de düşünüp, üzerinde çalışıyoruz. Aynı futbolu evimizde de oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman sıkıntı çekiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz" cevabını verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı