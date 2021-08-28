Erol Bulut: “Üretiyoruz ama değerlendiremiyoruz”



- Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, maç içerisinde pozisyon yakaladıklarını fakat meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadıklarını söyledi.



Süper Lig’in 3. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 2-0’lık skorla kaybetti. Maç sonu Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. “Geçen hafta da aynı sıkıntıları yaşadık” Yeterince gol pozisyonuna girdiklerini fakat meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadıklarını dile getiren Bulut, “Bugün ilginç bir maç oldu. Kazanmak istediğimiz bir maçtı, yeterince gol pozisyonuna girdik. Üç maçlık kadar gol pozisyonu ürettik ama maalesef istediğimiz son vuruşu inanarak yapmadık, golü bulamadık. Ondan sonra futbolda olduğu gibi bireysel hatalardan yaptığımız iki hata oldu. Rakip üç kere kalemize geldi iki gol pozisyonundan gol yedik, nitekim 3 puanı kaybettik. Geçen hafta da aynı sıkıntıları yaşadık. Üretiyoruz ama değerlendiremiyoruz. Dediğim gibi maçta da yeterince gol pozisyonu ürettik, direkten dönen iki topumuz var” dedi.

Transfer döneminin bitimine kadar birkaç futbolcunun transferinin gerçekleşebileceğini dile getiren Bulut, “Golleri atamadığınız zaman hatalar dolayı maç kaybediyorsunuz. Üzerinde çalışacağız o yüzden bireysel hataları minimuma düşürmemiz lazım. Bu gün iki üç tane hata vardı onu da sıfıra düşüreceğiz. Ön tarafta gol pozisyonlarını daha iyi değerlendireceğiz. Milli maç arasına en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Transfer dönemine kadar aramıza katılabilir birkaç arkadaşımız, olabilir onun üzerinde çalışacağız” şeklinde konuştu.



