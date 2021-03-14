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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Erol Bulut: “Rakip ofsayt olan pozisyondan golü buldu”

Erol Bulut: “Rakip ofsayt olan pozisyondan golü buldu”

Erol Bulut'un açıklamaları

- İSTANBUL

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- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından, “İkinci yarı birkaç pozisyonu değerlendiremedik. Rakip daha sonra kontrataktan, ofsayt olan bir pozisyondan golü buldu. Yine bizim aleyhimize verilen bir karar. VAR'da nedense bugüne kadar hep bizim aleyhimize çizgiler oluyor” dedi.
Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün istemedikleri ve düşünmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, “Aslında oyuna istediğimiz gibi başladık. Golümüzü de attık. Ne kadar rakip kendi birinci bölgesinde defansı kursa da istediğimiz golü frikikten bulduk. Rakip ilk yarı kaleye bir kez bile gelemezken kendi kalemize attığımız bir gol var. Maç 1-1 olduktan sonra ikinci yarı kazanmak adına değişiklikler yaptık. 3-5-2 sistemine döndük. Kanatlardan gelen, daha baskılı dikine paslar olan oyuna döndük. Birkaç pozisyonu değerlendiremedik. Rakip daha sonra kontrataktan, ofsayt olan bir pozisyondan golü buldu. Yine bizim aleyhimize verilen bir karar. VAR'da nedense bugüne kadar hep bizim aleyhimize çizgiler oluyor. Antep, Galatasaray ve bugün olsun. Bize olsaydı ofsayt verilirdi. Türk futboluyla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü söylediğim zaman yanlış konuşabilirim. Bu ortama baktığımızda çoğu şeyin doğru gitmediğini biz sahada olsun, taraftarlar televizyon başında olsun hepimiz yaşıyoruz. Bu şekilde zor” diye konuştu.

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