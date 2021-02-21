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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Erol Bulut: 'Önümüzde 15 lig maçı ve alınacak 45 puan var'

Erol Bulut: 'Önümüzde 15 lig maçı ve alınacak 45 puan var'

Erol Bulut'un açıklamaları

- Erol Bulut: "Önümüzde 15 lig maçı ve alınacak 45 puan var" İSTANBUL

Strateji Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzde 15 tane lig maçı ve alınacak 45 puan var. Galibiyet başlangıcını Trabzon’da yapmak istiyoruz" diye konuştu.
Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Taraftarlarımızı üzdük. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Rakibimiz kazandığı bir haftada bizim mağlup olmamız bizi üzdü. Maça geldiğimizde, yüzde olarak baktığımızda top bizim ayağımızda oldu ama önemli olan ürettiğiniz pozisyonları iyi değerlendiremedik. Bunu rakip bizden daha iyi yaptı. 90 dakika boyunca kontra atak oynadılar. 2-3 pozisyon yakalayıp birini değerlendirdiler. Bizim yaptığımız hatadan rakip iyi değerlendirdi. Bizim yakaladığımız pozisyonlar çok fazla olmasa da değerlendiremedik. Bu bir bahane değil. Zemininde çok kötü oluşu istediğimiz pas trafiğini yapamadık. O bir bahane değil maçı kaybetmenin. Sadece yeterince pozisyon üretemeyip istediğimiz o golü atamadık" dedi.
"Önümüzde 15 lig maçı ve alınacak 45 puan var" Sosyal medyayı uzun zamandır takip etmediğini belirten Bulut, "Daha çok takıma ve oyuna odaklanmaya çalışıyorum. Zaman zaman iyi oynamadığımız maçlar, kazandığımız maçlar oldu. O zamanda eleştiri vardı. Topa çok sahip olamıyoruz, Fenerbahçe böyle mi kazanacak diyorlar. Bugün ne kadar sahip olursanız olun maçı kaybediyorsunuz. Geçmişte biz çok eleştirildik, başkaları da aynı şekilde top oynayarak sonuca gitmeye çalışıyor. Bu oyunun stratejisi. Önümüzde 15 tane lig maçı ve alınacak 45 puan var. Galibiyet başlangıcını Trabzon’da yapmak istiyoruz. Bu belki hocam ne anlatıyorsun durumuna geliyor olabilir. Futbolcuları Trabzon’a en iyi şekilde hazırlayıp, maça diri bir şekilde gidip, 3 puan alıp İstanbul’a geleceğiz" ifadelerini konuştu.

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