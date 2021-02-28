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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Erol Bulut: 'Mücadelemiz çok iyiydi'

Erol Bulut: 'Mücadelemiz çok iyiydi'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamaları

- Erol Bulut: "Mücadelemiz çok iyiydi"- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut:- "En çok puan alan şampiyonluğu üstlenecek, inşallah o da biz oluruz" TRABZON

Efes Şampiyon Allah Rektör 


- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, mücadelelerinin çok iyi olduğunu belirterek, "3 puandan dolayı mutluyuz. İnşallah bu şekilde bu mücadeleyle aynı şekilde devam ederiz" dedi.
Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, zorlu Trabzonspor deplasmanında 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Maç hem biz hem de Trabzonspor için önemliydi. İki takım kazanmak için elinden geleni yaptı, pozisyonlara girdi. Bizim daha fazla net pozisyonumuz var. Gördüğüm kadarıyla bizim 6, rakibin 2 net pozisyonu vardı. İlk yarıda aslında 2-0 galibiyetle içeri girmemiz gerekiyordu. Bazen şansı iyi değerlendiremiyorsunuz. Bunu ikinci yarıda Pelkas’ın şutuyla yaptık. Kalemizde 1-2 pozisyon gördük. Mücadelemiz çok iyiydi. Bu mücadelelerinden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. 3 puandan dolayı mutluyuz. İnşallah bu şekilde bu mücadeleyle aynı şekilde devam ederiz" şeklinde konuştu.
"İnşallah şampiyon oluruz" Bir basın mensubunun 'Bu galibiyet size nefes aldırdı mı' şeklindeki bir soru üzerine Bulut şu yanıtı verdi: "Büyük takımlar şampiyonluğa oynuyorsa mağlubiyetten sonra moralleri bozuk oluyor. Bizim de olduğu gibi. Fenerbahçe, her maça galibiyet için çıkıyor. Zaman zaman olmuyor, puan kaybediyoruz. Bu sezon sonuna bu şekilde devam edecek. 14 tane lig maçı var. En çok puan alan şampiyonluğu üstlenecek. İnşallah o da biz oluruz."
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