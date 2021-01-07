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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Erol Bulut: “Her zaman topa sahip olup maç kazanamıyorsunuz”

Erol Bulut: “Her zaman topa sahip olup maç kazanamıyorsunuz”

Erol Bulut'Un açıklamaları

- İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Şampiyon Rektör 


- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Her zaman topa sahip olup maç kazanamıyorsunuz. Onu biz çok yaşadık bu sene. Bugün rakibe topu verip pas yollarını kapatmaya çalıştık. Kazandığımız topları daha iyi değerlendirmiş olsaydık skor daha farklı olabilirdi” diye konuştu.
Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün taraftarlara iyi bir futbol izlettirmediklerini ifade ederek, “Önemli olan 3 puan almaktı. Bunu aldığımızdan dolayı mutluyuz. İlk yarı istediğimiz gibi bir oyun oldu. Rakibe topu verip yakalayacağımız pozisyonları iyi değerlendirmekti. Bunlardan birini iyi değerlendirdik. Bundan sonra çok fazla geri çekildik. İkinci yarı istediğimiz oyunu ortaya koymaya başladık. Kaçırdığımız penaltı ve pozisyonlar var. Rakip yüzde 70 topa sahip oldu baktığımızda. Ama bu bizim biraz istediğimizle oldu. Planladığımız gibi her şey gitti. Aldığımız 3 puandan mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum” dedi.
“Her zaman topa sahip olup maç kazanamıyorsunuz” Maçta oynanan futbol ile alakalı konuşan Bulut, “Rakibimizi her maçta analiz ettiğimiz gibi Alanyaspor’u da analiz ettik. Geçen sene çalıştırdığım takım. Hala geçen seneden oynadıkları sistemin içinde bizim çalıştığımız sistem var. Bu sene takım bayağı gelişti. Topa sahip oluyorlar. Her zaman topa sahip olup maç kazanamıyorsunuz. Onu biz çok yaşadık bu sene. Bugün rakibe topu verip pas yollarını kapatmaya çalıştık. Kazandığımız topları daha iyi değerlendirmiş olsaydık skor daha farklı olabilirdi” şeklinde konuştu.
Çağdaş Atan’ın, “5 büyük lige baktığımız zaman topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır” sözleri üzerine Bulut, “Bu konuda yorum yapmak istemiyorum, o zaman skora baksın” ifadelerini kullandı.
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