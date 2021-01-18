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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Erol Bulut: 'Daha iyisini oynayabilirdik'

Erol Bulut: 'Daha iyisini oynayabilirdik'

Erol Bulut'un açıklamaları

- Erol Bulut: "Daha iyisini oynayabilirdik" İSTANBUL

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- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, MKE Ankaragücü maçında gösterilen performansla alakalı, "Çok üst düzey bir maç olmadı. Daha iyisini oynayabilirdik. Önemli olan kazanmaktı" diye konuştu.
Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe evinde MKE Ankaragücü’nü 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Ankaragücü’ne karşı güzel ve kazanmaları gereken bir maç oynadıklarını ifade ederek, "Kazandığımızdan dolayı mutluyuz. Daha farklı bir galibiyette olabilirdi. Gol pozisyonunu sayarsak 3 pozisyon verdik. Çok üst düzey bir maç olmadı. Daha iyisini oynayabilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Perşembe günü Sivassporla oynayacağımız zor bir maç var. Onun hazırlıklarına yarın başlayacağız" dedi.
"Serdar ve Valencia’nın durumları yarın belli olacak" Maçta sakatlık geçiren Serdar Aziz ve Enner Valencia’nın durumuyla alakalı açıklama yapan Bulut, "Serdar’ın arka adalesinde bir sertlik oldu. o sebepten çıkmak zorunda kaldı. Enner’in hafif bir sertliği var ama onda sıkıntı yok gözüküyor. Yarın doktorlarımız gereken MR’ları çekecekler. Durumları yarın belli olacak" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu Mesut Özil ile bir görüşmeleri olup, olmadığı ile alakalı soruya cevap veren Erol Bulut, "Görüşmemiz olmadı. Bundan sonra yeterince görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

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