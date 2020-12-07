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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Erol Bulut: 'Bugün 16 dakika uzatma bekliyorum ama bize 8 dakika nasipmiş!'

Erol Bulut: 'Bugün 16 dakika uzatma bekliyorum ama bize 8 dakika nasipmiş!'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamaları

- Erol Bulut: "Bugün 16 dakika uzatma bekliyorum ama bize 8 dakika nasipmiş!"- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut:- “Hakemimiz penaltıyı gösterdi ama Allah’tan VAR varmış!” DENİZLİ

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- Denizlispor'u deplasmanda 2-0'la geçen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, maçın ardından hakemin performansını eleştirerek, "Ben aslında bugün 16 dakika uzatma bekliyordum, ama bize 8 dakika nasipmiş. Bizim bunu yaşamamız gerekiyordu demek, onun dışında hakemle ilgili bir şey söylemeyeceğim" dedi.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, müsabakanın hakemi Ali Palabıyık'ı eleştirdi.
Sahadan galibiyetle ayrıldıkları için olduğunu belirten Bulut, “Bugün, güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Bizim açımızdan güzel bir maç oldu, 2-0 galip geldik. İlk yarıda bir iki pozisyonumuz daha vardı, değerlendiremedik. İkinci yarı 40 dakika 10 kişi ile mücadele etmek zorunda kaldık. Yediğimiz bir kırmızı kart oldu, neden kırmızı kart olduğunu, nasıl çıktığını daha doğrusu 8 dakika uzatılan bir maç var. Ben aslında bugün 16 dakika bekliyordum, ama bize 8 dakika nasipmiş. Ama bizim bunu yaşamamız gerekiyordu demek, onun dışında hakemle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Onun dışında söylemek istediğim hakemlerimize her zaman destek çıkmamız gerekiyor, inanmamız gerekiyor. Pardon genç hakemlerimize inanıp destek çıkmamız gerekiyor. Bugün mutluyuz, futbolcularımı tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı, çalışkanlıklarından ve inanmalarından dolayı hak ettiğimiz 3 puanı aldık” dedi.
“Hakemimiz penaltıyı gösterdi, Allah’tan VAR varmış” Kaleci Altay Bayındır’ın çok iyi performans gösterdiğini belirten Erol Bulut, “Altay’ın performansı bugün mükemmeldi, öyle söyleyebilirim. Kalesine geldiği bütün pozisyonları en iyi şekilde kurtardı ama diğer futbolcuları da unutmamız lazım, tüm takımımız çok iyi mücadele gösterdi. Özellikle ikinci yarı 1 kişi eksik kaldığımızdan sonra orada penaltı pozisyonu Rodallega’nın eline değen bir top var. Hakemimiz penaltıyı gösterdi, Allah’tan VAR varmış, o pozisyonda oradan hatasını düzeltti” diye konuştu.

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